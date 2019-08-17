Опубликованы фото и видео с ночного пожара в Одессе, в котором погибли 8 человек, еще 10 получили травмы.

Ранее "Страна" сообщала, что ночью в одесском отеле "Токио стар" начался пожар, потушить его получилось только к половине пятого утра. К тушению привлекалось 65 человек личного состава и 13 единиц техники ГСЧС. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

По факту пожара в гостинице "Токио-Стар" начато уголовное производство, сообщает пресс-служба МВД.

Сегодня в 10:00 ГСЧС проведет пресс-конференцию, где расскажет все подробности трагедии, а также ответит на вопросы журналистов.

Фото: пресс-служба Национальной полиции

Фото: Думская

Видео: YouTube / GU DSNS ODESA

Также ранее сообщалось, что маршрутку у станции метро "Лесная" в Киеве подожгли специально.

Ранее мы информировали о том, что птицефабрика "Ясенсвит" в Василькове горела второй раз за два месяца.