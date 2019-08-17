Андрей Богдан, глава Офиса президента, вечером пятницы побывал на танцевальном фестивале "Белые ночи", который устраивают на Арт-заводе"Платформа" в Киеве (станция метро "Лесная").

Помимо того, что Богдан посетил несколько сцен, где играли диджеи, журналисты "Страны" встретили его около 2 часов ночи на фуд-корте с уличной едой, когда глава ОП фотографировался с фанатами.

На людный фестиваль Андрей Богдан пришел с охраной, мы насчитали как минимум двое телохранителей.

Фото: Андрей Богдан фотографируется с фанатами/Варвара Квитка

А до этого он вместе со своей девушкой Анастасией Сличной и хоккеистом Петром Волощенко курили кальян в одном из заведений Киева. Именно эту компанию папарацци "Страны" ранее заметили на пляже Одессы.

Волощенко выложил в Facebook фото с Богданом и подписал его: "Вечер с близкими друзьями".

Фото: Facebook/ Петро Волощенко

Ранее "Страна" сообщала, что Гройсман отказал Богдану в приостановке выплат субвенций для городов.

Также мы информировали, что в "Квартале 95" рассказали, как будут шутить над Зеленским и его женой.