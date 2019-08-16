Заместитель начальника Национальной полиции Украины Константин Бушуев ушел в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Итак, 20 лет в милиции + 4 года в Национальной полиции Украины - это огромный период жизни, который сегодня подошел к концу. Спасибо всем, с кем имел честь служить", - сообщил Бушуев.

Помимо этого, он отметил, что верит в философию, которую заложила Хатия Деканоидзе в построение новой полиции.

"Верю, что философия заложенная в 2015 году Хатией Деканоидзе в процесс построения новой полиции, - все-таки найдет отображение в подходах нацпола. Полиция - это сервисная служба для общества, и никак иначе", - отметил он.

Скриншот: Facebook/Костянтин Бушуєв

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