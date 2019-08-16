Украинское Министерство иностранных дел подтвердило захват в плен пиратами украинского моряка, который работал на судне у берегов Африки. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Консульская служба во взаимодействии с заинтересованными субъектами принимает меры по освобождению захваченного пиратами украинского моряка", - сказал спикер департамента консульской службы МИД Василий Кирилич в пятницу.

В то же время владелец захваченного около Камеруна судна "Мармалайта" компания MarConsult Schiffahrt сообщил о похищении восьми из 12 членов экипажа.

Как сообщает Интерфакс, национальность похищенных членов экипажа компания не указывает. Компания отмечает на своем сайте, что делает все возможное для того, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию, отмечает MarConsult Schiffahrt.

Ранее этот день иностранные издания сообщили, что у берегов Камеруна пираты захватили в плен украинских и китайских моряков. По данным источника в военно-морском флоте, похитители, вероятно, нигерийские пираты. Силы безопасности Камеруна начали их поиск.

Кроме того, в МИД России сообщили, что 15 августа в районе камерунского порта Дуала неизвестными было атаковано принадлежащее датской компании "Ультрабалк" грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Там отметили, что нападавшими были захвачены восемь членов экипажа, среди которых были трое граждан Российской Федерации.

Также мы писали, что нигерийские пираты опять похитили украинских моряков.

До этого стало известно, что в Африке пираты похитили моряков, консул проверяет, есть ли среди них украинцы.