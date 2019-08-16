Специалисты сообщают об обмелении главой реки страны - Днепра. Экологи насчитали 56 отмелей, при этом река цветет, загрязняется химикатами и зарастает слишком быстрыми темпами. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что на станции лодок около столичного моста Патона практическим не видно воды из-за кувшинок и водяного ореха. Активисты и экологи устроили пресс-конференцию посреди реки, чтобы наглядно продемонстрировать проблемы Днепра. Сообщается, что таких отмелей в Киеве аж 56. Спикеры - по колено в воде.

"Его перегородили плотинами, и он потерял течение. Река не в состоянии смыть то, что в нее падает, коктейль из всей таблицы Менделеева. В Киеве две тысячи моек, вода из которых вместе с химическими средствами стекает в Днепр. Фосфаты – удобрение для водорослей. Днепр цветет", - говорит глава Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков.

Согласно прогнозам экологов, количество таких отмелей будет только увеличиваться. Отмели – это естественный процесс смешивания песка. Если бы не водная растительность - она их фиксирует. Количество растений увеличивается из-за загрязнения, а поэтому вода цветет.

Видео: YouTube/ТСН

Ранее сообщалось, что рыбак в Киеве вызвал спасателей, потому что не мог выбраться из зарослей кувшинок на Днепре.

Также мы писали, что в Киеве в Днепре зафиксировали температурный антирекорд.