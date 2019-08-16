В пятницу, 16 августа, в Харькове местный клуб-реинкарнация "Металлист 1925", ведущий борьбу в Первой Лиге и в минувшего сезоне лишь чудом не вышедший в Высшую, принял волочиский ФК "Агробизнес" из небольшого городка в Хмельницкой области.

Харьковчане начали новый сезон с потери сразу 14 игроков первой команды, поэтому начало ожидаемо было для них весьма непростым. Тем не менее, "металлисты" стартовали с двух побед и ничьей в 3-х стартовых встречах, но сегодня, на своем поле, пропустили первыми.

На 35-й минуте нападающий гостей Игорь Сикорский отправил мяч в ворота после того, как вратарь желто-синих выпустил его из рук.

Интересно, что буквально в предыдущей же атаке судья решил не ставить пенальти в ворота "Агробизнес". И получился классический "не забиваешь ты - забивают тебе", также смахивающий, правда без удаления, на ситуацию в ответной игре "Зари" против софийского "ЦСКА".

Команды продолжили демонстрировать равный футбол и в последней атаке первой 45-минутки харьковчане создали голевой момент. Удар с линии вратарской улетел выше фактически пустых ворот. После этого момента прозвучал свисток на перерыв, а промахнувшийся футболист еще долго не мог понять, как это произошло.

Практически вся вторая половина игры проходила в атаках хозяев поля. Мяч летел и верхом, и низом - буквально всюду, кроме ворот. Были и дальние удары, и ближние, и головой, и ногами. Но игроки "Агробизнеса" сумели отстоять победу.

Победа подняла скромный клуб на первое место в турнирной таблице, но большинство игр 4-го тура пройдут в субботу. В еще одной встрече дня "Горняк-Спорт" на выезде победил "Кремень".

Как сообщала "Страна", спортивным директором "Динамо" стал Владимир Бессонов. Игорь Суркис отметил, что он как президент клуба должен выполнять то, что предлагают профессионалы, "если хватает финансовых возможностей".

Напомним, что перешедший из "Шахтера" в Россию Иван Ордец рассказал, что не обращает внимание на детскую критику в комментариях.