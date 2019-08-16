Прокурор в деле замминистра по вопросам оккупированных территорий сообщил о подаче заявление об исправлении описок.

По его словам это стандартная ситуация, когда допускаются такие технические ошибки, сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Также он отметил, что суд может исправить описку. При этом, если это будет сделано по собственной инициативе - другое заседание собирать не нужно, если по инициативе одной из сторон - нужно.

"Я не знаю, может она уже исправила по собственной инициативе" - говорит прокурор о судье.

Пока неясно будет ли еще одно отдельное заседание по Грымчаку.

Видео: YouTube/Страна.ua

Перед этим прокуроры пошли в канцелярию суда, чтобы подать заявление и исправить ошибки, чтобы решение суда, в котором была допущена ошибка с отчеством Грымчака, было законным. Они говорят, что НАБУ не должно отпускать Грымчака.

Как сообщалось, что адвокат замминистра по вопросам оккупированных территорий Юрия Грымчака Татьяна Матяш после оглашения решения заявила, что следственный судья Наталья Лямзина во время оглашения ему меры пресечения назвала его Юрием Михайловичем, хотя отчество его подзащитного - Николаевич.

Напомним, Грымчак и его помощник Овдиенко задержаны вечером 14 августа. 15 августа им объявили о подозрении в совершении преступления по ч.4. ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество в особо крупных размерах).

По данным следствия, эти лица путем обмана завладели чужим имуществом - денежными средствами - в особо крупном размере. Их разоблачили и задержали после получения части неправомерной выгоды в сумме $480 тыс.

Как пояснил руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, возможное преступление, совершенное Грымчаком, было выявлено в ходе расследования производства о нападении на активистку Татьяну Черновол (ныне – народный депутат), но не имеет отношения к тому преступлению.

Также мы писали, что в зале суда Юрию Грымчаку стало плохо после вопроса корреспондента "Страны".