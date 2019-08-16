Адвокат замминистра по вопросам оккупированных территорий Юрия Грымчака Татьяна Матяш после оглашения решения заявила, что следственный судья Наталья Лямзина во время оглашения ему меры пресечения назвала его Юрием Михайловичем, хотя отчество его подзащитного - Николаевич.

В соответствии с этим, как считает адвокат, суд назначит меру пресечения в виде ареста другому Грымчаку, который "Мыхайловыч", а не ее подзащитному, который "Мыколайовыч", и не имеет меры пресечения.

Также Матяш настаивает на том, что для исправления технических ошибок в решении суда необходимо провести новое судебное заседание.

Кроме того, адвокат заявила, что прокуратура заранее подготовила ухвалу судье и принесла ее на флешке. Она показывает журналистам решение суда, в котором говорится, что адвокатом там указан Дмитрий Мельник, который присутствовал на вручении подозрения.

"Прокуратура готовилась, что придет Дмитрий Мельник, а пришла я. Решение подготовили судье заранее, о чем свидетельствует то, что судья зачитывала мои данные, но обозначила, что защитник Мельник Дмитрий Николаевич. Судья его не видела, но указала в решении", - сказала Матяш.

Видео: YouTube/Страна.ua

Как сообщалось, Грымчак и его помощник Овдиенко задержаны вечером 14 августа. 15 августа им объявили о подозрении в совершении преступления по ч.4. ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество в особо крупных размерах).

По данным следствия, эти лица путем обмана завладели чужим имуществом - денежными средствами - в особо крупном размере. Их разоблачили и задержали после получения части неправомерной выгоды в сумме $480 тыс.

Как пояснил руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, возможное преступление, совершенное Грымчаком, было выявлено в ходе расследования производства о нападении на активистку Татьяну Черновол (ныне – народный депутат), но не имеет отношения к тому преступлению.

Также мы писали, что Грымчак давно находился в разработке, но дружба с Луценко помогла ему избегать наказания.