Дело по убийству херсонской активистки перенесли Одессу, оно было назначено на 16 августа. Однако подготовительное заседание, которое должно было пройти в пятницу, не состоялось, сообщает "Думская".

Производство, которое будет рассматривать Приморский суд Одессы, касается фигуранта Игоря Павловского, которого обвиняют в сокрытии тяжкого преступления. Родственники погибшей подали ходатайство о признании их потерпевшими по этому делу. Однако ни прокурор, ни подозреваемый в суд не явились. Следующее заседание назначено на 22 августа.

По словам отца Катерины Гандзюк Виктора Гандзюка, "тактика Павловского и адвоката такова, что необходимо всячески влиять на то, чтобы чтобы судебные заседания не проводились до тех пор, пока всем это не надоест, и сюда перестанут ходить активисты, журналисты, потерпевшие".

Ранее "Страна" сообщала, что адвокат замминистра обороны Павловского обжаловал его меру пресечения.

Также мы рассказывали, что Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Игоря Павловского.