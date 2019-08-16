Правоохранительные органы уже проводили оперативную разработку заместителя министра Юрия Грымчака, однако дружба с генеральным прокурором Юрием Луценко и утечка информации дали ему возможность избежать ответственности. Об этом заявил журналист Сергей Иванов в блоге "Цензор.нет".

"Связан взяточный бизнес Грымчака с Луценко? Насколько мне известно, именно близость к Генпрокурору делала Грымчака эффективным "решалой" вопросов, связанных с разрешениями на строительство, ведь изданное вопреки закону разрешение стороны Министерства культуры не стоит ничего, если нет гарантии того, что прокуратура его потом не обжалует либо не откроет уголовное производство. Более того, ранее правоохранители уже интересовались Грымчаком, неоднократно проводилась оперативная разработка, но дружба с Луценко и утечки информации позволяли ему избегать любых проблем", - отмечает Иванов.

Как он отметил, после задержания Грымчака Луценко сделал вид, что именно он санкционировал проведение операции.

"Но на самом деле ничего он не санкционировал, поскольку директор НАБУ Сытник, избегая утечки информации, договорился об этом с начальником Управления специальных расследований ГПУ Горбатюком, который является фактически подотчетным Генпрокурору. Это было сделано как раз для того, чтобы исключить Луценко из перечня посвященных лиц, и Горбатюк, который несколько лет находится с ним в системном конфликте, был оптимальной кандидатурой. Именно его подчиненные отработали Грымчака вместе с НАБУ и СБУ. То есть Генпрокурор отреагировал на ситуацию уже постфактум, но надо отдать ему должное за очень высокий уровень номенклатурной эквилибристики. По крайней мере, в соцсетях Юрию Витальевичу почти удалось произвести впечатление причастности к борьбе с коррупцией без оглядки на связи и регалии", - отмечает журналист.

Иванов считает, что Луценко сделает все, чтобы развалить дело. Ведь в нем, кроме Грымчака, фигурирует заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская.

"Выглядит так, будто владельцы ресторана сначала пришли к Генпрокурору, а уж он поручил доверенному человеку Грымчаку. Поэтому в деле и возникла Стрижевская, которая, якобы должна, по согласованию, с Луценко решить проблемы с судами. Нет никаких сомнений, что уже завтра с подачи генпрокурора дело начнут разваливать. Мы неоднократно видели, как Юрий Витальевич меняет маски. Сегодня он - принципиальный антикоррупционер, завтра - придирчивый юрист, который обязательно найдет в производстве процессуальные нарушения, надает указаний, развалит, а в фиаско обвинит Сытника с Горбатюком, как это было не раз и не два", - утверждает блогер.

Как считает Иванов, то, что Грымчака задержали говорит о том, что НАБУ подбирается к самому Луценко, "ведь кто-то должен дать ответ на вопрос законности происхождения состояния семьи Луценко и раскрыть схемы, в которых она задействована".

"Теперь это вопрос времени, ведь дерзость, с которой государственные деятели Луценки строили свою бизнес-империю, поражает", - резюмирует блогер.

Напомним, вечером 14 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Генпрокуратуры задержали Грымчака и его пособника за вымогательство взятки в размере $1,1 млн. Они были задержаны "на горячем" при получении части средств в размере 480 тыс. долл.

Ранее сообщалось, что появилось видео выступления Грымчака на суде в Чернигове.