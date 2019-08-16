В пятницу, 16 августа, в Киеве разоблачили группу врачей, которые участвовали в коррупционной схеме назначения и выдачи бесплатных медицинских препаратов для онкобольных. Новость передает пресс-служба Управления защиты экономики Национальной полиции в Киеве.

Следователи из Управления защиты экономики провели санкционированные обыски в служебных лиц Национального института рака (НИР) МОЗ Украины в институте и по месту жительства фигурантов. Во время него было изъято документацию, подтверждающую причастность врачей к противоправной деятельности. Кроме того, в служебном кабинете одного из фигурантов оперативники столичного УЗЭ и следователи киевской полиции изъяли 20 000 гривен.

Также правоохранители задокументировали факты вымогательства и получения врачами неправомерной выгоды из граждан, которые лечатся от онкологических заболеваний. Кроме того, врачи получали взятки за то, что определенные компании выигрывали торги по закупке лекарств для нужд института Рака.

Суммы взяток за назначения и выдачу бесплатных медицинских препаратов онкобольным гражданам, закупленных для института за государственные средства, колебались от 3000 до 70000 гривен. Суммы "откатов" за победу в тендере составляли 15- 20% от общей стоимости заключенных сделок.

Скриншот: Facebook/Департамент захисту економіки Національної поліції України

Сейчас решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

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