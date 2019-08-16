Замминистра МинВОТ Юрий Грымчак отказался комментировать корреспонденту "Страны" свои отношения с генеральным прокурором Украины Юрием Луценко и попросил охрану его вывести из зала суда.

После того, как суд ушёл в совещательную комнату, Грымчак остался давать комментарии, так как адвокат подсудимого просила конвой дать ему эту возможность.

Когда журналист "Страны" подошел к Грымчаку, чтобы спросить его о Луценко и уточнить, какие отношения объединяют фигуранта и генреального прокурора, то Юрий сразу попросил конвой увести его и сослался на плохое самочувствие.

Видео: Страна.UA

Ранее "Страна" сообщала, что появилось видео выступления Грымчака на суде в Чернигове.

Кроме того, мы рассказывали о том, что Разумков намекнул на то, что Министерство временно оккупированных территорий ненужно.