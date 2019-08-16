В пятницу Деснянский районный суд г.Чернигова избрал меру пресечения заместителю министра по вопросам оккупированных территорий Юрию Грымчаку.

Следственный судья Наталья Лямзина вынесла решение оставить Грымчака под стражей до 13 октября с правом внесения залога в 6 млн гривен.

Стоит отметить, что назначенный судом залог в 6 миллионов вполне посильной суммой для заместителя министра оккупированных территорий, который обвиняется в мошенничестве более чем на миллион долларов.

При этом прокуратура просила для Грымчака залог залог в размере 6690 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (12,5 млн грн), что более чем в два раза больше назначенной в итоге суммы.

Также стало известно, что в зале суда Юрию Грымчаку стало плохо после вопроса корреспондента "Страны".