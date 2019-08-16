Уголовное дело о якобы участии юриста Андрея Портнова в оккупации Крыма было закрыто. Об этом сообщил Портнов в своем телеграм-канале, прикрепив соответствующие письма из прокуратуры и СБУ.

"Друзья, информирую вас, что фейковые усилия Порошенко привязать меня к делу о госизмене и якобы моем участии в оккупации Крыма получили своё процессуальное завершение. Уголовное дело закрыто. Здесь три письма из прокуратуры и СБУ", - написал Портнов.

Скриншот: t.me/PortnovUA/1063

Ранее сообщалось, что Портнов подал в суд на Порошенко, "Европейскую солидарность" и канал "Прямой". Перед этим юрист Андрей Портнов опубликовал видеообращение к экс-президенту Украины, в котором подробно рассказал, как накажет Петра Порошенко за ложь и клевету в свой адрес.

Также мы писали, что Портнов прокомментировал обвинения Порошенко в рейдерском захвате телеканала "Прямой".