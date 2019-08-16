В пятницу, 16 августа в Чернигове суд избирает меру пресечения замминистру по делам оккупированных территорий Юрию Грымчаку, которого задержали по подозрению в получении взятки в особо крупных размерах.

Грымчак изучил материалы дела и встал с речью, когда суд дал ему слово. Бывший замминистра рассказал, что в деле есть правда, неправда и откровенная ложь, сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Ложью Грымчак назвал то, что его семья переводила сто тысяч гривен. Кроме того, Грымчак сообщил, что в отпуск он и правда собирался, но должна была поехать вся большая семья - 10 человек.

Отдельно бывший замминистра прокомментировал ситуацию с подкупом суда:

"Я готов поверить в недобросовестный суд, но вы, вы действительно верите, что за 50 тысяч долларов может изменить свое решение конституционная инстанция Верховного суда Украины? Даже если там сидят взяточники - они же совсем не идиоты".

На слова прокурора о том, что Грымчак может сбежать в "ДНР", он ответил, что это заявление для него оскорбительно:

"Я не думаю, что в нашей стране много людей, про которых снимает кино "ДНР", про меня снимают. И если прокурор намекает, что я могу сбежать в "ДНР", я советую ему посмотреть кино. И он поймет, что меня там просто расстреляют как только поймают".

Подробнее речь замминистра смотрите в видео "Страны".

Видео: Страна.UA

Также Юрий Грымчак рассказал о ситуации с рынком: "Вы знаете, что меня больше всего сегодня удивляет? Тут написано, что никто ничего не сделал по рынку, но, и далее по списку. Так собирались. Проекты были разные, вы просто не знаете...А что там произошло - это уже третий вопрос, это не ко мне. Моим заданием было сделать некоторые вещи. И оказывается, что это тоже мошенничество. Но мошенничество - это когда человек чего-то не сделал, а тут вы пишите сделал - и снова выходит мошенничество".

Ранее "Страна" сообщала, что спустя сутки Грымчаку объявили подозрение в мошенничестве.

Кроме того, мы рассказывали, что жена Грымчака призналась, что арест мужа оставил ее без средств к существованию.