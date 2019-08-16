Глава Одесского облсовета Анатолий Урбанский отозвал свое заявление об увольнении. Об этом сообщает местное интернет-издание "Думская".

Согласно данным издания, такое решение Урбанский принял после перерыва на сессии, на которой пытались отправить в отставку заместителей председателя облсовета Юрия Димчогло и Олега Радковского.

Ранее в этот же день Одесский областной совет планировал избрать ного главы вместо Урбанского, который избран народным депутатом нового парламента.

Однако, согласно данным на сайте облсовета, выступление на сессии депутата областного совета Виталия Свичинского вызвало споры и недоразумения между депутатами разных фракций, в связи с чем сессия не начала работу. Урбанский объявил перерыв для совещания с председателями депутатских фракций.

По данным издания, во время сессии случилась потасовка, которая переросла в драку. Урбанский попытался возобновить сессию, однако ему помешали. В зал прибыла полиция. После того, как сессия все же началась, депутаты голосовали за повестку дня, и главы фракций, председатель и его замы ушли для проведения политических консультаций.

Ранее сообщалось, что в Одессе ГБР обыскивает кабинет председателя облсовета.

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