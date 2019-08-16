Сегодня вечером в жилом массиве Русановка в столице, правоохранительные органы обнаружили в канале расчлененный труп неизвестной женщины.

Сейчас сотрудники полиции работают на месте происшествия, а детали преступления устанавливаются. Новость передает Telegram-канал "Киев оперативный".

Фото: Telegram / "Киев оперативный"

Ранее "Страна" сообщала, что украинец в Чехии не смог договориться о сексе с проституткой за 325 гривен и убил ее. Его посадят на 17,5 лет.

Кроме того, мы рассказывали, что после публикации "Страны" в ГБР открыли дело против полицейских, которые знали о подготовке убийства "Сармата".

Также недавно сообщалось о том, что в Киеве парень под наркотиками решил зарезать водителя такси, который подобрал его у супермаркета.