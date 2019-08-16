Глава Украины Владимир Зеленский является главным райтером своих речей. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента по гуманитарным вопросам Юрий Костюк в интервью Громадському.

Говоря о том, кто помогает президенту писать его речи, он сказал: "У нас есть такой узкий круг креативных людей. Главный у нас райтер, на самом деле, президент".

В частности, по словам Костюка, в инаугурационной речи "очень много есть мыслей и таких находок лично президента".

В то же время он назвал "общим" текст обращение Зеленского к украинцам и президенту РФ Владимира Путина относительно анонсированного телемоста между украинским телеканалом NewsOne и "Россия24".

"Это совместное было. У нас нет такой схемы, что я пришел, принес три страницы текста, и президент это просто прочитал и потом сказал", - уточнил заместитель руководителя Офиса президента.

Однако он подчеркнул, что "ключевые, важные, масштабные обращения, если это не спонтанное — обсуждаются".

"У нас есть также и Сергей Шефир, который работал в "Студии "Квартал 95", я, который работал в "Студии "Квартал 95". Часто мы обсуждаем определенные вещи, и потом как-то формируется", - отметил он.

Ранее сообщалось, что Порошенко уволил своего главного пиарщика и спичрайтера Олега Медведева.

Также мы писали, что Порошенко наградил Крестом Ивана Мазепы своего спичрайтера.