В четверг, 15 августа в столице Эстонии Таллине задержали гражданина Украины, который пытался оказывать услуги такси, задержанный притворялся туристом. Новость передает пишет ERR. Уточняется, что

Полицейские остановили мужчину для проверки документов в порту Ванасадам в центре Таллина. Он утверждал, что турист. Документов, которые подтверждают это и денег для проживания в стране он не предоставил.

Сотрудники таможни подтвердили, что он оказывал услугу такси у терминала D Таллинского порта, мужчину доставили в полицейское отделение.

Ранее "Страна" информировала, что в зоне отчуждения задержали 17 сталкеров за сутки, из них четверо французов.

Также мы рассказывали, что в Турции продавцы просят ограничить для туристов систему "все включено".