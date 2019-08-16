В пятницу, 16 августа, апелляционный суд в Днепропетровской области избрал государственному регистратору, который переписывала имущество погибшего фермера на других лиц, меру пресечения.

Об этом со ссылкой на пресс-службу местной прокуратуры пишет "Укринформ".

Сообщается, что 10 июня владельца крупного агропредприятия в Днепропетровской области нашли в доме со смертельным огнестрельным ранением и оружием в руках, однако гильзы на месте преступления не обнаружили. Через месяц, 10 июля, у предприятия появился новый собственник.

Позже на имущество фермера наложили арест, а государственному регистратору, который его переписал, было объявлено о подозрении. В настоящее время хозяйством владеет семья покойного предпринимателя.

Днепропетровский апелляционный суд 16 августа избрал государственному регистратору меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога почти в 15 млн грн. Также Министерством юстиции Украины отменены изменения, внесенные подозреваемой в учредительные документы фермерского хозяйства.

По версии правоохранителей, государственный регистратор исполнительного комитета одного из городских советов Донецкой области, действуя умышленно, на основании поддельных документов перерегистрировала крестьянское хозяйство умершего фермера на другое лицо. При этом законному владельцу фермерского хозяйства нанесен имущественный ущерб в размере почти 150 млн грн.

Досудебное расследование в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.365-2 УК Украины (злоупотребление полномочиями государственным регистратором, повлекшее тяжкие последствия) продолжается.

По информации председателя агропродовольственного совета Украины Ивана Слободяника, в Днепропетровской области за три месяца загадочным образом погибли три фермера, а их земли перерегистрировали на других лиц.

Напомним, под Николаевом фермер убил предпринимателя, которому не понравились купленные у него помидоры.

Также мы писали, что полиция задержала водителя, который застрелил пару фермеров в Николаевской области.