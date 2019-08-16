В конце валютной недели торги на межбанке завершились снижение курс доллара. В пятницу, 16 августа, он потерял 3 копейки, остановившись в рамках 25,17-25,20 грн/$. Об этом сообщил глава управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко, передает UBR.ua.

"Курс прибавил пару копеек на финише. Скорее всего сказалось пополнение касс банков, а также закрытие сделок по онлайн покупкам/продажам доллара населением", - добавил он.

Отмечается, что экспортерам не нравятся текущие курсы, однако они обеспечивали потребности рынка на протяжении дня.

"Никто не хочет продавать валюту дешево. Нынешние курсы продажи не нравятся бизнесу. Потому продают ровно столько, сколько нужно под уплату налогов. Лишнего не отдают", - отметил финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

При этом спрос на американскую валюту не очень большой. Поэтому объемы рынка незначительные - до $100 млн., и спрос/предложение находятся в паритетном состоянии.

"На межбанке вновь наблюдались попытки раскачивания курса со стороны крупных компаний экспортеров и импортеров. С одной стороны, им необходим большой объем гривны для обеспечения бюджетных выплат, а с другой - продолжаются попытки придерживая продажу валюты поднять курс доллара. Укрепляющим же фактором для нацвалюты по-прежнему играет снижение остатков на корсчетах банков", - описал UBR.ua ситуацию на торгах директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Также сообщается, что Нацбанк сегодня на торгах не появлялся. Ничего не покупал и не продавал.

Очень спокойно было на наличном рынке. Средний диапазон для покупок доллара людям утром сдвинулся на 5 копеек, и не менялся до вечера - остался в рамках 25,35-25,45 грн/$. Минимальный курс оказался на 25,31 грн/$, максимальный - на 25,70 грн/$. Выкуп валюты у населения производится в рамках 24,90-25,26 грн/$.

В начале следующей недели финансисты не ждут серьезных курсовых перемен.

"Думаю, 19 августа межбанк будет открываться в рамках 25,15-25,22 грн/$. Бизнес, скорее всего, продолжит продавать валюту под уплату налогов. Потому котировки либо потопчутся возле этих значений, либо гривна укрепится", - спрогнозировал Юрий Гриненко.

А Олег Куринной дал прогноз в широком диапазоне - 25,05-25,20 грн/$. На вторник намечено новое размещение гривневых гособлигаций Минфина. Но снова в очень небольшом объеме - 3 млрд грн. Так что глобальных валютных распродаж под бумаги никто не ждет.

Ранее сообщалось, что аграрии собираются лоббировать для себя более высокий курс доллара.

Также мы писали, что курс доллара начал активно расти из-за массового вывода капиталов из Украины.