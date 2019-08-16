В прошлый четверг, 8 августа, на украинских предприятиях произошло сразу три несчастных случая со смертельным исходом из-за поражения электрическим током. Об этом сообщает Государственная служба по вопросам труда.

В частности, 8 августа в 23:00 в АО "Винницаоблэнерго" машинист 1967 г.р. во время выполнения работ по устранению обрыва провода на воздушной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции № 670 в с. Бершадь прикоснулся к оборванному проводу и был смертельно поражен электрическим током.

В этот же день утром, в 10:42, в Днепропетровской области на Покровском ГОКе электрослесарь 1995 г.р. получил смертельное поражение электрическим током 220В во время восстановления освещения дренажных насосов корпуса обогащения Чкаловской обогатительной фабрики.

Кроме того, в Житомирской области в АО "Житомироблэнерго" в 17:36 электромонтер 1963 г.р. в ходе осмотра линии электропередачи 0,4 кВ в с. Семеновка (Бердичевский р-н) приблизился на недопустимое расстояние к проводу, который свисал с дерева, из-за чего был смертельно поражен электрическим током.

Напомним, под Николаевом после двух дней борьбы за жизнь умер парень, которого ударило током во время селфи на электроопоре.

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