Новый тренерский штаб Алексея Михайличенко в "Динамо" уже сформирован, команда тренеров провела первую тренировку сегодня, 16 августа.

Об этом сообщает dynamo.kiev.ua.

Видео: YouTube/ФК "Динамо" Киев

В тренерский штаб вошел Вадим Евтушенко - 61-летний тренер, в прошлом - нападающий киевского "Динамо". Он тренирует с 1996 года.

В команду вошел Сергей Федоров, 44-летний бывший футболист "Динамо", который шесть раз выигрывал чемпионат Украины.

И тренер вратарей Михаил Михайлов, 60-летний вратарь также играл за бело-синих и до этого тренировал игроков клуба.

Президент киевского клуба Игорь Суркис представил тренеров команде на тренировочной базе в Конча-Заспе. Новый штаб уже провел первую тренировку.

Ранее "Страна" рассказывала, что СМИ назвали первых претендентов на пост нового тренера "Динамо".

Кроме того, мы публиковали новость о том, что тренером "Динамо" второй раз в карьере стал Алексей Михайличенко.