Страны Ближнего Востока могут обогнать Россию по добыче природного газа к концу этого года и в течение следующих десяти лет. Об этом говорится в исследовании норвежский консалтинговой компании Rystad Energy, передает Интерфакс.

Согласно оценкам Rystad, добыча газа в регионе к 2020 году должна превысить 730 млрд куб.м и достигнет порядка 920 млрд куб. м к 2030 году.

"Рост добычи будет обусловлен увеличением производства на катарском месторождении North Field", - сказал вице-президент и глава отдела исследования рынка газа Rystad Energy Карлос Торрес, слова которого приводит агентство Bloomberg.

Отмечается, что Катар планирует увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ) и сохранит за собой статус крупнейшего экспортера СПГ. Огромные запасы газа на шельфе Израиля также позволят увеличить поставки газа с Ближнего Востока, что в первую очередь принесет пользу европейскому рынку, пишет Rystad.

В то же время, по данным Bloomberg, добыча газа в РФ будет более скромной на фоне снижения производства на зрелых месторождениях, таких как Заполярное.

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