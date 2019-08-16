После назначения Алексея Михайличенко главным тренером киевского "Динамо" исполнять обязанности спортивного директора ФК будет Владимир Бессонов.

Так, по словам президента киевского клуба Игоря Суркиса, он еще не обсуждал с Михайличенко, кому отдать ранее возглавляемую им должность спортивного директора. "Наверное, долго вакантной она не будет. У нас не было достаточно времени обсудить этот вопрос с Михайличенко, нужно подумать. Как по мне, в первую очередь он должен предложить кандидатуру человека, с которым ему будет комфортно работать", - сказал Суркис.

По его словам, он как президент клуба должен выполнять то, что предлагают профессионалы, "если хватает финансовых возможностей". "По-другому невозможно работать. В противном случае я должен был бы и тренировать, и селекцией заниматься. Сейчас Михайличенко немного войдет в курс дел и мы решим этот вопрос, а пока Владимир Бессонов будет исполнять обязанности спортивного директора", - сказал Суркис.

Отметим, что Владимир Бессонов с 2015 года работает в "Динамо" тренером-селекционером.

Владимир Бессонов. Фото: dynamo.kiev.ua

Напомним, ФК "Динамо" прекратил сотрудничество с его бывшим главным тренером Александром Хацкевичем после лигачемпионовской ничьей с Брюгге. Он взял вину за результат матча на себя.

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