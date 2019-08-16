Спортивным директором "Динамо" временно стал Владимир Бессонов
После назначения Алексея Михайличенко главным тренером киевского "Динамо" исполнять обязанности спортивного директора ФК будет Владимир Бессонов.
Так, по словам президента киевского клуба Игоря Суркиса, он еще не обсуждал с Михайличенко, кому отдать ранее возглавляемую им должность спортивного директора. "Наверное, долго вакантной она не будет. У нас не было достаточно времени обсудить этот вопрос с Михайличенко, нужно подумать. Как по мне, в первую очередь он должен предложить кандидатуру человека, с которым ему будет комфортно работать", - сказал Суркис.
По его словам, он как президент клуба должен выполнять то, что предлагают профессионалы, "если хватает финансовых возможностей". "По-другому невозможно работать. В противном случае я должен был бы и тренировать, и селекцией заниматься. Сейчас Михайличенко немного войдет в курс дел и мы решим этот вопрос, а пока Владимир Бессонов будет исполнять обязанности спортивного директора", - сказал Суркис.
Отметим, что Владимир Бессонов с 2015 года работает в "Динамо" тренером-селекционером.
Владимир Бессонов. Фото: dynamo.kiev.ua
Напомним, ФК "Динамо" прекратил сотрудничество с его бывшим главным тренером Александром Хацкевичем после лигачемпионовской ничьей с Брюгге. Он взял вину за результат матча на себя.
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