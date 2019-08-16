В СБУ проводят служебное расследование по факту побега из аэропорта "Борисполь" израильтянина Амоса Дов Сильвера во время процесса экстрадации. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.

Скриншот: Facebook/Служба безпеки України

"Сотрудники Службы, отвечающие за выполнение этих мероприятий, отстранении от исполнения служебных обязанностей на время проверки. Представители СБУ, которые непосредственно участвовали в процедуре экстрадиции, пока предоставляют объяснения Управлению внутренней безопасности СБ Украины", сказано в сообщении ведомства.

Кроме того, пресс-служба заявляет, что оперативные подразделения СБУ сейчас разыскивают иностранца, ведется усиленная работа.

Ранее "Страна" сообщала, что прокуратура Киева открыла дело из-за исчезновения наркобарона в "Борисполе".

Кроме того, мы рассказывали, чем известен интернет-наркобарон Сильвер, сбежавший при депортации.