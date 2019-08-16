16 августа самым популярным запросом в Google в Украине по версии Google Trends стал "Ален Делон" и "Ален Делон умер". Сегодня внезапно им интересовались тысячи пользователей. При этом новость о смерти звезды французского кино в СМИ не появлялась.

Не исключено, что поводом для повышенного интереса людей к такому запросу стала недавняя информация о том, что 83-летний Ален Делон перенес инсульт и после этого восстанавливал здоровье в элитной клинике в Швейцарии.

Фото: из открытых источников

При этом в сети появлялись комментарии его близких о самочувствии актера. В частности, дочь Алена Делона Аннушка рассказала, что ее отец пережил инсульт, который сопровождался острой субдуральной гематомой, то есть кровоизлиянием и скоплением крови во внутричерепном пространстве. Но по ее словам, актер уже идет на поправку.

А сын звезды кино Ален-Фабьен Делон несколько дней назад даже опубликовал фотографию отца после инсульта. На снимке 83-летний Ален Делон запечатлен сильно похудевшим, но улыбающимся.