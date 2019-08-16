У берегов Камеруна в Африке восемь украинских и девять китайских моряков были захвачены в плен, об этом сообщает France 24.

Отмечается, что захват произошел, когда два торговых судна попали под обстрел в водах Камеруна. По информации источника в военно-морском флоте, похитители являются нигерийскими пиратами. В данный момент силы безопасности Камеруна ведут поиски моряков.

Также, по информации МИД РФ, пираты напали на грузовое судно "Мармалайт", которое следовало под флагом Антигуа и Барбуды. Трое из 8 членов экипажа, которые были захвачены, являются гражданами России.

В свою очередь МИД Украины подтвердил захват в плен украинских моряков пиратами у берегов Африки.

"Консульская служба во взаимодействии с заинтересованными субъектами принимает меры по освобождению захваченного пиратами украинского моряка", - сказал спикер департамента консульской службы МИД Василий Кирилич агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Ранее сообщалось, что Северная Корея захватила российский сейнер, моряков неделю не выпускают из кают.

Также мы писали, что Иран захватил второй британский танкер в Ормузском проливе.