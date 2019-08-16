Российский олигарх Михаил Прохоров продает свой 51% контрольного пакета акций баскетбольного клуба "Бруклин Нетс" сооснователю и исполнительному вице-президенту китайского интернет-гиганта Alibaba Group Holdings Джо Цаю за рекордную в истории спорта сумму. Об этом сообщает пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации.

Уточняется, что в результате сделки Цай станет единственным инвестором в команде. Еще 49% акций бизнесмен приобрел у Прохорова в 2018 году. Также в сделку входит арена клуба, "Барклайс-Центр". Арена считается четвертым по популярности концертным залом в США, по данным Billboard, однако в 2017-18 финансовом году ее убыток составил $21 млн.

Арена клуба "Барклайс-Центр". Фото: Getty Images

Завершение сделки ожидается к концу сентября, после этого Цай возьмет на себя роль председателя совета директоров "Барклайс-Центра", а также управляющего сетями НБА и его филиалов. Сделка требует одобрения Совета управляющих НБА.

"Сегодня команда находится в лучшем положении, чем когда-либо прежде, и я знаю, что Джо будет опираться на этот успех, продолжая предоставлять гостевой опыт в "Барклайс-Центре", который нравится нашим поклонникам, сотрудникам и коллегам в отрасли", - прокомментировал сделку Прохоров.

Стоимость сделки не раскрывается, однако, как сообщает "Интерфакс", по оценке Forbes, речь может идти о $3,3 млрд, из которых стоимость клуба составляет чуть более $2,3 млрд, арены - около $1 млрд, с учетом долга.

Ожидается, что сделка станет рекордной не только в истории НБА, но и в истории спорта в целом. В прошлом году инвестор Дэвид Тэппер купил команду по американскому футболу "Кэролайна Пантерс" за $2,28 млрд, а за год до этого баскетбольный клуб "Хьюстон Рокетс" был оценен бизнесменом Тилманом Фертиттой в $2,2 млрд.

Фото: Getty Images

"У меня была возможность стать свидетелем восстановления команды, которое Михаил начал несколько лет назад. Он нанял фронт-офис и тренерский штаб, сосредоточенный на развитии игроков, он поддерживал организацию всеми своими ресурсами... Я буду бенефициаром видения Михаила, который построил в отличную позицию для конкуренции, и за что я невероятно благодарен", - сказал Джо Цай.

Отмечается, что Прохоров купил 80% акций "Бруклин Нетс" в 2009 году, заплатив около $220 млн. Единственным владельцем клуба он стал в 2015 году. Российский миллиардер стал первым иностранным владельцем клуба в истории НБА.

В сезоне 2018-19 "Нетс" заняли шестое место в Восточной конференции НБА и вышли в плей-офф, где в первом же раунде уступили "Филадельфии 76". В межсезонье команда укрепилась, подписав чемпиона мира и Олимпийских игр Кевина Дюранта.

Напомним, в июне текущего года впервые истории НБА чемпионом стала команда не из США.

Также мы писали, что Украинской гимнастке Бессоновой сделали предложение на матче НБА. Это произошло в 2018 году во время матча НБА в Майами, где местные "Хит" принимали "Бруклин Нетс".