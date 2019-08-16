Сотрудники Национальной полиции в Житомирской области уведомили заместительницу Житомирского городского головы о подозрении в служебной халатности. Известно, что она заключила заведомо убыточный договор по закупке медицинского оборудования, что привело к убыткам бюджета более чем на 700 тысяч грн. Об этом сообщает департамент защиты экономики Нацполиции Украины на своей странице в соцсети.

Досудебным расследованием установлено, что занимая на то время должность начальника одного из управлений горсовета и будучи распорядителем бюджетных средств, чиновница нарушила принцип публичных закупок и заключила заведомо убыточный договор.

"Предложенная цена лота с одинаковыми техническими характеристиками у коммерческой структуры была значительно выше предложения других участников. Таким образом, чиновница при проведении конкурсных торгов по закупке медицинского оборудования нарушила принцип экономии использования бюджетных средств, что в дальнейшем привело к убыткам бюджета на сумму более 700 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Должностное лицо уведомлено о подозрении по ч.2 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Фото: facebook.com

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