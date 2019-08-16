В пятницу, 16 августа, курс гривни на межбанке снизился до 25,175 грн/$1 с 25,1675 грн/$1 в предыдущий банковский день. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили дилеры коммерческих банков.

Отмечается, что котировки гривни к окончанию торгов составили 25,16-26,19 грн/$1. Между тем, Нацбанк установил на 19 августа официальный курс 25,142848 грн/$1 по сравнению с 25,321651 грн/$1 на 16 августа.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 16 августа укрепился до 25,1348 грн/$1 с 25,3692 грн/$1.

Напомним, "Страна" писала о том, что происходит с долларом перед выходными.

Также мы писали, что в НБУ объяснили, почему не сдерживают укрепление гривны.