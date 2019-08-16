Национальный банк Украины (НБУ) не будет вводить ограничения на использование средств с банковских счетов физическими лицами-предпринимателями. Об этом говорится в Facebook регулятора.

Скриншот: Facebook/Національний банк України

"Распространенная в СМИ информация о таких планах Нацбанка является некорректной интерпретацией норм, содержащихся в проекте изменений к Инструкции о порядке открытия и закрытия счетов клиентов банков и корреспондентских счетов банков-резидентов и нерезидентов, который был предложен для общественного обсуждения", - пояснили в НБУ.

В сообщении также говорится, норма проекта, на которую ссылаются СМИ, носит технический уточняющий характер и не содержит изменений по существу для физлиц-предпринимателей.

Как поясняет НБУ, Налоговый кодекс Украины обязывает банки передавать сообщения об открытии или закрытии счета налогоплательщика - физического лица-предпринимателя или лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность, в орган государственной налоговой службы, в котором учитывается налогоплательщик. Указанная норма предусматривает необходимость предоставления информации обо всех счетах налогоплательщиков, как тех, что открыты для осуществления предпринимательской деятельности, так и открытых для собственных нужд.

Позиция ГФС основывается на том, что в соответствии с нормами Хозяйственного кодекса Украины, гражданин-предприниматель отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, на которое в соответствии с законом может быть обращено взыскание для обеспечения выполнения налоговых обязательств такого плательщика. В данном проекте на общественное обсуждение вынесена уточняющая норма, которая четко разграничивает собственные средства от тех, что были получены от предпринимательской деятельности. В то же время, такая норма не запрещает физическому лицу-предпринимателю после уплаты всех налогов и сборов перечислить средства с текущего счета, открытого для осуществления предпринимательской/независимой профессиональной деятельности на текущий счет, открытый данному лицу для собственных нужд.

Нацбанк также отмечает, что каких-либо ограничений по использованию средств по текущим счетам в национальной валюте физических лиц - резидентов, открытых для собственных нужд, не предусматривается.

Ранее "Страна" сообщала, что НБУ рассказали, как украинские банки будут работать при военном положении и почему это важно сейчас.

Также мы рассказывали, что происходит с долларом перед выходными.