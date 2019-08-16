Сотрудники полиции оперативно разыскали и задержали одного из участников нападения на народного депутата Виталия Куприя, которое произошло сегодня в Гостомеле (Киевская область) в 10:00. Об этом сообщается на сайте ГУНП Киевской области.

Уточняется, что задержанный - 23-летний житель другого государства (судя по фото, россиянин - Ред.), у которого есть вид на жительство в Украине.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства нападения и мотивы правонарушения. По факту нападения на народного депутата открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в связи с нападением на Виталия Куприя в Киевской области был объявлен план "Перехват". Неизвестные забрызгали нардепу лицо слезоточивым газом "Терен-4" и облили его одежду жидкостью с резким неприятным запахом, похожим на экскременты. После этого злоумышленники скрылись на автомобиле.

Фото: kv.npu.gov.ua

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