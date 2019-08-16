Президент России Владимир Путин и глава Франции Эмманюэль Макрон во время переговоров 19 августа обсудят урегулирование ситуации на востоке Украины, в том числе в рамках "нормандского формата". Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает Интерфакс.

Напомним, в "нормандский формат" по урегулированию конфликта на Донбассе входят Украина, Германия, Франция и РФ.

Ушаков, говоря о предстоящих 19 августа переговорах между главами государств, отметил, что "с учетом председательства Франции в Совете Европы будут обсуждены вопросы, касающиеся нашего участия в различных мероприятиях по линии этой организации".

"В этом контексте я особо отмечу, что Франция и лично президент Макрон активно способствовали восстановлению прав российской парламентской делегации в полном объеме в Парламентской Ассамблее Совета Европы. Мы признательны французам за конструктивную роль", - продолжил Ушаков.

Ранее сообщалось, что в Кремле сообщили, что будут обсуждать Путин с Макроном в замке на Лазурном берегу.

Также мы писали, что в Офисе президента опровергли информацию о скорой встрече Зеленского с Макроном.