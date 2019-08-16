Скульптура Богдана Раца "Middle Way", получившая в народе название "Синяя рука" и демонтированная в начале августа с киевского бульвара Шевченко, будет установлена на набережной "8 Причал" в Николаеве. Об этом сообщает "Платформа My Art" в Facebook.

Уточняется, что таким образом Николаев присоединится к международному проекту "Moving Monuments/Движущиеся памятники". В его рамках скульптура путешествует по миру, символизируя таким образом дружбу и общению. "Синяя рука" уже побывала на центральных площадях в разных городах Европы. Так, ее выставляли в Великобритании, Румынии, Португалии и Киеве. В Николаеве скульптура будет установлена ​​на набережной "8 Причал" во время старта образовательно-художественной программы "Дни современного искусства в Николаеве".

"Выбранная локация является популярным общественным пространством и пользуется большим спросом среди горожан и гостей города", - сказано в сообщении.

Само открытие скульптуры "Middle Way" состоится во время старта образовательно-художественной программы "Дни современного искусства в Николаеве" 20 августа, в 11:00. Мероприятие состоится в присутствии Чрезвычайного и Полномочного Посла Румынии в Украине господина Кристиана Леон Цуркану, консула Румынии в Одессе Тибериу Шарп и городского головы Александра Сенкевича.

Скриншот, фото: Facebook/ Платформа MY ART

Напомним, скульптура в виде синей руки была установлена 27 сентября 2018 года в Киеве вместо поваленного памятника Ленину. По мнению автора, постамент символизирует дружбу и общение. Рука одновременно и левая, и правая, что символизирует единство. Установку объекта произвели по обращению Посольства Румынии в Украине и проекта с общим названием "Moving Monuments" (двигающиеся памятники).

"Страна" подробно писала об авторе скульпторы из Румынии - Богдане Раце, который специализируется на создании образов из разных частей тела, так называемом гибридном реализме. Например, в британском Ливерпуле установлена его работа "The Middle Way" - такая же рука, как была и в Киеве, только красная.