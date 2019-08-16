Пользователей Facebook насмешило фото, где человек, довольно сильно похожий на президента Владимира Зеленского, едет в вагоне киевского метрополитена. Пост с фото в Facebook опубликовал пользователь Дмитрий Коваленко.

Скриншот: Facebook/ Александр Коваленко

Под фото Дмитрий оставил ироничную подпись: "Вот он – настоящий народный президент. Без кортежей, охраны, мигалок и даже велосипеда. Простой и скромный гарант Конституции едет в метро на работу, а ты и дальше молись на шоколадного барыгу".

Фото: Facebook/ Александр Коваленко

Мужчина-двойник главы государства выглядит крайне уставшим, что дало повод для шуток и ироничного фотоколлажа "Инстаграм-реальность", который сделал сам автор поста.

Фотоколлаж: Facebook/ Александр Коваленко

В комментариях посмеялись и поняли, что на самом деле выдает фейк - рядом с мужчиной нет его постоянного сопровождающего - главы президентского Офиса Андрея Богдана.

Скриншот: Facebook/ Александр Коваленко

Ранее "Страна" сообщала, что фильм Зеленского, который установил рекорд в прокате, вернул в бюджет на 4 млн меньше, чем получил из него.

Также мы рассказывали, что Зеленского попросили рассмотреть вопрос об авиасообщении с Россией и поездах в Крым.