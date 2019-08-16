И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун развенчала миф о целебных свойствах золотых пирамидок, которые были популярны в Украине в начале 2000-х годов и теперь снова пытаются завоевать рынок.

"МОЗ Украины никогда не выдавало "лицензию" для этого изделия. Эти пирамидки были внесены в Государственный реестр медицинской техники и изделий медицинского назначения и разрешены для применения на территории Украины приказом Государственной службы лекарственных средств и изделий медицинского назначения от 31.03.2006 № 132 (срок действия свидетельства о государственной регистрации до 31.03.2011) за подписью первого заместителя председателя Государственной службы И. Демченко", - уточняет Супрун на своей странице в соцсети.

Чиновница отмечает, что торговцы золотыми пирамидками называют их чудо-изобретением украинских ученых и обещают покупателям чудодейственное исцеление от всех болезней.

"Но в то же время, если в поисковике ввести украинские "золотые пирамидки", вряд ли вы найдете что-то кроме рекламных статей, внизу которых всегда есть кнопка "заказать" золотую пирамидку. Эти статьи также могут содержать отзывы "исцеленных" клиентов и киевских врачей и ученых, которые якобы тестировали это "изобретение" и настаивают на его лечебных свойствах. Но, конечно же, там нет никаких ссылок на исследования или научные статьи", - пишет и.о. министра здравоохранения.

Торговлю чудодейственными пирамидками Супрун назвала "абсолютным мошенничеством" и призвала украинцев чаще мыслить критически.

"А пока приходится рассчитывать только на критическое мышление украинцев. Современному человеку довольно сложно обойтись без этого навыка. Вокруг слишком много информации, информационного мусора и фейков. Умение критически мыслить и анализировать способно не только помочь в работе, но и уберечь ваше здоровье и жизнь", - заключила Ульяна Супрун.

Стоит отметить, что Ульяна Супрун сопроводила свой пост фотографией пирамидки Ю-Шинсе, которую продают в интернете за 500 гривен. Огромным поклонником Ю-Шинсе считается известный украинский журналист Дмитрий Гордон.

Фото: facebook.com

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