Президент Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) посетит Украину с рабочим визитом 12-13 сентября, об этом сказано на официальном сайте главы государства.

"Президент Республики Саули Ниинистё совершит официальный визит в Украину и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 12–13 сентября 2019 года. Это будет первая встреча президентов Ниинистё и Зеленского", - говорится на сайте президента Финляндии.

Скриншот: сайт президента Финляндии

Ниинистё президент Финляндии с 2012 года, в прошлый раз с ним встречался Петр Порошенко осенью 2018 в Хельсинки.

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