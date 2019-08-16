В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповедники показали, как цветут энотеры.

Соответствующий пост с фото появился на странице заповедника в Facebook.

"Уже и август подходит к концу. Однако для многих травянистых растений - это замечательное время расцвета. Вот и в лесах, на залежах и лугах Чернобыльского заповедника продолжает цвести коровяк, гвоздики, зверобой, тмин, пижма, лапчатка, очисток, мальва, иван-чай, золототысячник и др. Одно из этих цветущих растений - энотера", - сказано в сообщении.

Уточняется, что научное название рода "энотера" состоит из двух греческих слов, которые переводятся как "вино" и "дикие звери". Название говорит о том, что на животных это растение действует, будто вино: они становятся покорными, как пьяные, и не нападают на людей и других животных. Неудивительно, что энотеры любят ослы и лошади. Поэтому еще одно ее название - ослинник.

"Также ее называют "лунным цветком", "вечерней свечой", "ночной примулой", потому что ее красивые цветы раскрываются перед заходом солнца или в пасмурные дни. Есть еще и другие названия - "коровяк", "лошакова трава", "рапунцель", "николайчики", "лютик", "крокос", "купина", "перелет" и др. Возможно, энотера имеет так много названий, потому что принадлежит к огромному роду растений, представленных, по разным источникам, 80-150 видами. Среди них - травянистое растение с желтыми цветами, которые также бывают розового, белого, красного, пурпурного и даже голубого цветов", - уточняют в заповеднике.

Также в сообщении сказано, что в Чернобыльском заповеднике энотеры любят есть лошади. Но, конечно, кроме как быть лошадиным "деликатесом", это растение имеет много других полезных свойств: оно - медоносная, кормовая, пищевая, пеньковая, масляная и декоративная культура. В молодом возрасте, когда стебель еще не огрубел, энотеры хорошо поедает скот. Растение пригодно для силосования. А вареным корнями можно кормить свиней.

"Очищенный от кожуры молодой стебель с цветками могут есть и люди - сырым или жареным. Цветы также съедобны и употребляются как деликатес. Конечно, при условии, если это все собрано за пределами Чернобыльской зоны отчуждения", - уточнили в заповеднике.

Скриншот, фото: Facebook/ Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

Напомним, в Чернобыльском заповеднике похвастались гигантскими грибами, которые нельзя собирать.

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