В пятницу, 16 августа, советник экс-главы Конституционного суда Станислава Шевчука Денис Невядомский по итогам собеседования, которое состоялось вчера, не был рекомендован Советом судей Украины для выдвижения кандидатуры на пост судьи КСУ. Об этом Невядомский сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, "за" проголосовали 5 судей, а остальные "воздержались".

"Совет судей не изменил своей стратегии. Согласованные с кураторами решения, кулуарность и отсеивание "неформатных". Судьи первой инстанции опять не будут представлены в Конституционном Суде. Причем не в результате честных выборов, а по решению "Тайного синедриона". Но пенять не на кого. Мы сами выбрали себе этих "защитников судейской независимости". Воистину, трусость самый страшный из грехов", - написал он.

Скриншот: Facebook/Denis Nevyadomski

Также решение Совета прокомментировал и сам бывший глава Конституционного суда Станислав Шевчук. "Считаю решение не совершенным. Надо было оставить сразу трех кандидатов, чтобы повестка дня октябрьского съезда Судей не перегружать такими пустяками и сразу перейти к фуршету", - иронизировал он в Facebook.

Скриншот: Facebook/Stanislav Shevchuk

После соответствующего решения Совета, эксперт Полтавского отделения Харьковского НИИ судебной экспертизы Василий Гайдар опубликовал в группе "Судьи Украины" в Facebook опрос, в котором предложил оказать давление на членов Совета, проголосовав в нем за тех кандидатов, которые, по мнению подписчиков группы, должны быть рекомендованы на пост судьи КСУ. На первом месте оказался Денис Невядомский, набрав 88 голосов.

Скриншот: Facebook/Судьи Украины

Как сообщает Судебно-юридическая газета, Совет судей Украины завершил собеседования с кандидатами на должность судьи Конституционного суда Украины, которые будут избираться делегатами XVII внеочередного съезда судей Украины. В процессе обсуждения и по результатам голосования рекомендации получили 16 кандидатов.

Как мы уже писали, во время собеседования члены Совета, ориентированные на Порошенко и "Народный фронт", всячески пытались завалить кандидата Невядомского. Как выяснилось, он был единственным кандидатом, касательно которого пришло депутатское обращение о его дополнительной проверке.

Ранее сообщалось, что ГБР открыло уголовное дело по увольнению с должности главы КСУ Станислава Шевчука.