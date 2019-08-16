16 августа в Чернигове суд избирает меру пресечения замминистру по делам оккупированных территорий Юрию Грымчаку, которого задержали по подозрению в получении взятки в особо крупных размерах.

Грымчак был задержан 14 августа. Ему инкриминируют посредничество в "решении вопроса" между застройщиком и Министерством культуры. Речь идет о сумме в $1,1 миллион - за разрешение строить объект.

15 августа руководитель Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк пояснил, что возможное преступление было выявлено в ходе расследования производства о нападении на Татьяну Черновол, но не имеет отношения к тому преступлению.

Прокуроры настаивают на взятии Юрия Грымчака под стражу с возможностью внесения залога.

"Страна" ведет онлайн-репортаж из Чернигова.

Видеотрансляция телеканала "Наш"

19:53 Адвокат просит назначить самую мягкую меру пресечения - личное обязательство.

19:49 Что касается риска выехать за границу, адвокат говорит, что Грымчак может просто сдать загранпаспорт.

Фото: Страна ua

19:46 Защита описывает социальные связи Грымчака, которые характеризуют его, - многодетная семья, благополучные дети. По ее словам, с 2005 года они все находятся в Киеве, поэтому маловероятно, что он может вернуться в Донецк, как об этом упомянули прокуроры. Тем более "он не самоубийца, чтобы попасть на подвал", - говорит адвокат.

19:43 Адвокат Татьяна Матяш говорит, что Сахно, у которого, по версии следствия, Грымчак вымогал взятку, несколько раз за год был задержан в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, поэтому можно говорить, что он зависит от правоохранительных органов.

19:37 Выступает адвокат. Говорит, что не было мотива задерживать Грымчака на улице, поскольку это было сделано не в момент совершения преступления: "Он за арбузом вышел. В чем тут преступление?". Денег у него не нашли. Называет задержание необоснованным.

Фото: Страна ua

19:36 Слово берет Грымчак. Говорит, что не поддерживает ходатайство прокуратуры.

19:34 В суде приняли меры предосторожности. Целых четыре полицейских стоят на входе.

19:27 Прокурор говорит, что все компрометирующие встречи были зафиксированы на аудио и видео. Также есть записи телефонных разговоров, в которых Грымчак отдавал распоряжения передать деньги, а посылал за ними своего помощника, поскольку хотел обезопасить себя.

19:24 Судья уточняет, были ли найдены все деньги у Овдиенко. Ей отвечают, что да. В кабинете Грымчака нашли документы.

19:23 НАБУшники-конвоиры внезапно покинули зал суда.

19:22 "Это фактически такая же сумма, которую они получили", - объясняет прокуратура сумму залога, которую просит назначить.

19:20 Прокуроры называют потерпевшими тех, кто давал взятки, поскольку Грымчак и его помощник ввели их в заблуждение и нанесли убытки.

19:17 Также прокурор говорит, что Грымчак знал, что при передаче взятки, если за этим стоят правоохранители, деньги могут метить, поэтому поручал Овдиенко, как можно быстрее, менять полученные доллары на гривны.

19:14 Прокурор объясняет, что содержание под стражей просят, поскольку есть опасения, что он покинет территорию Украины, и что он может использовать свои связи, которые могут повлиять на расследование.

19:09 Второй прокурор говорит, что в Киеве не могли эффективно расследовать дело из-за того, что в судах происходят утечки информации, и сразу после вынесения решений об обысках их фигуранты сразу узнают об этом еще до визита правоохранителей. Поэтому нашли законный способ вынести решение об обыске и мере пресечения не в Киеве, а в Чернигове.

19:02 Журналисты возмущаются:

- Что это такое, еле влезли. Но было еще хуже

- Та да. Нет, чтобы одну камеру поставить на Пятый, "Прямой" и "Эспресо" и одну, на 112, NewsOne и Zik, вместо шести.

18:59 Прокурор говорит, что подозрения в отношении Грымчака обоснованные и подтверждаются протоколами обысков - в квартире Грымчака и в его служебном кабинете, в квартире Овдиенко и его машине. А также протоколами допросов свидетелей. Общая сумма изъятого - 480 тыс долларов. Сюда входит взятка за земельные разрешения и воздействие на судей.

18:58 НАБУшники-конвоиры сидят скучают. Листают ленту Facebook.

Фото: Страна ua

18:55 Юрий Грымчак внимательно слушает прокурора.

Фото: Страна ua

18:50 Прокурор также рассказывает, что Грымчак оказывал давление на судей и брал взятки, обещая повлиять на судебные решения.

18:30 Прокурор оглашает ходатайство об избрании меры пресечения. Рассказывает детали схемы, по которой Грымчак должен был получить взятку за содействие в получении разрешительной документации на согласование земельных проектов. Говорит, что взятку в размере 450 тыс долларов передали помощнику Грымчака Игорю Овдиенко в ресторане "Евразия". Деньги нашли в багажнике Овдиенко 14 августа. Еще 11 тысяч долларов обнаружили во время обыска на квартире помощника Грымчака.

18:15 Супруга Грымчака Юлия перед заседанием назвала сумму залога, которую просит прокуратура, мифической и сказала, что у семьи таких денег нет и, если суд поддержит прокуроров, Юрий Грымчак будет сидеть в СИЗО.

18:10 Начался суд.

18:05 Грымчак уже в Чернигове.

18:00 В Деснянский райсуд Чернигова поступили ходатайства прокурора об избрании меры пресечения в виде содержание под стражей с альтернативой залога заместителю министра по вопросам оккупированных территорий Юрию Грымчаку и его помощнику Игорю Овдиенко. Прокурор просит установить Грымчаку и Овдиенко залог в размере 6690 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (12,5 млн грн).

Согласно протоколу автоматизированного распределения судебного дела между судьями, ходатайства распределены следственному судье Наталье Лямзиной.