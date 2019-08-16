Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании в пятницу, 16 августа зарегистрировала 63 народных депутата Украины, которые были избраны на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля этого года. Новость передает пресс-служба ЦИК.

В общегосударственном многомандатном избирательном округе зарегистрированы 35 парламентариев, а в одномандатных избирательных округах - 28. В многомандатном округе зарегистрированы 20 депутатов от партии "Слуга народа", 11 - от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", 4 - от партии "Европейская солидарность".

Вместе с предыдущими регистрациями, всего по состоянию на 16 августа зарегистрированы 145 народных депутатов.

Ранее "Страна" сообщала, что на 210-м округе, где признали недействительм голосование на одном участке, собираются "титушки".

Также мы рассказывали, что ЦИК объяснила, почему список новых депутатов Рады опубликовали без одной фамилии.