В сети появилось видео с места приземления лайнера "Уральских авиалиний" на кукурузное поле, сделанное с высоты птичьего полета. На нем видно необъятное поле, посреди которого лежит Airbus, совершивший аварийную посадку с отказавшими двигателями, полными баками горючего и без шасси, также отчетливо видна вспаханная им борозда.

Напомним, инцидент произошел в четверг, 16 августа. Авиалайнер вылетел из подмосковного Жуковского в Крым и уже на взлете в его двигатели попала стая птиц.

Стоит отметить, что самолет до сих пор не убрали с поля. Специалисты решают, каким способом откачать из него 15 тонн неизрасходованного топлива, передает телеграм-канал Life Shot.

Ранее "Страна" писала о том, что пилоты, которые посадили пассажирский самолет на кукурузное поле, стали героями России.

Также мы сообщали, что лайнер с отказавшими двигателями, полными баками и без шасси на кукурузное поле посадил пилот, который до 33 лет работал юристом.