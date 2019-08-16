Экс-заместитель секретарт Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский (Свинарчук), который фигурирует в крупном скандале с хищением в оборонке, не указал в декларации за 2015 год гидроцикл, который принадлежал его сыну. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Так, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) провело полную проверку деклараций народного депутата Украины Ивана Мирошниченко и бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского. Оказалось, что в документах содержатся признаки недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов.

В частности, Олег Гладковский в декларации 2015 года (исправленной) не указал стоимости принадлежащих ему корпоративных прав в кипрской компании Ri-System Ltd и наличии у члена семьи (сына) корпоративных прав в ООО "Киевбиоэнерго". Также в декларации отсутствуют сведения о принадлежащем сыну автомобиле. Общая сумма установленных недостоверных сведений составляет почти 1,3 млн гривен.

В свою очередь, Иван Мирошниченко в декларации за 2017 год не указал сведения о гидроцикле, который принадлежит ему на праве собственности, а также о доходе, полученном членом семьи (женой) в виде дивидендов от ООО "Поле-Грейн" и страховых выплат. В общем сведения, указанные народным депутатом в декларации, отличаются от достоверных на сумму более 5 млн гривен.

Выводы о признаках уголовного преступления направлены в НАБУ.

Напомним, "Страна" писала о том, почему не продвигается расследование "Свинарчук-гейта" при президенте Зеленском.

Также мы сообщали, что только за 2019 год уволенный из СНБО Гладковский получил два миллиона гривен прибыли.