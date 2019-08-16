В Кабмине согласовали порядо ведения Единого реестра лиц, исчезнувших без вести при особых обстоятельствах. Постановление № 726 приняли на заседании правительства 14 августа. Новость передает "Лига.Закон".

В постановлении описан порядок создания, формирования и ведения указанного реестра, а также предоставления из него сведений. Держателем Реестра определена Комиссия по вопросам лиц, исчезнувших без вести при особых обстоятельствах, которая имеет право доступа к сведениям из Реестра в полном объеме.

Администратором Реестра определено государственное предприятие, относящееся к сфере управления Минюста и уполномоченное им на ведение Реестра.

Структура Реестра будет состоять из взаимосвязанных разделов, со сведениями о лицах, исчезнувших без вести при особых обстоятельствах, и о неопознанных останках лиц, исчезнувших без вести при особых обстоятельствах, и связанных с ними вещах.

Комиссия, Нацполиция, СБУ, Минобороны, ГСЧС, Нацгвардия, местные органы исполнительной власти будут вносить общие сведения о розыске лиц, исчезнувших без вести при особых обстоятельствах (фамилия, имя, отчество (при наличии), а также другую информацию о человеке.

Порядок внесения такой: Нацполиция подаст акт об исчезновении лица при особых обстоятельствах или заявлении о розыске такого лица, суды внесут решения суда о признании разыскиваемых лиц исчезнувшими без вести при особых обстоятельствах, безвестно отсутствующими или объявлении их умершими. Нацполиция, Минздрав, Минрегион, местные органы исполнительной власти укажут сведения о неопознанных останках лиц, исчезнувших без вести при особых обстоятельствах, и связанных с ними вещах. А после регистраторы будут вносить сведения в Реестр в течение 24 часов с момента их получения.

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