В условиях военного положения безналичные расчеты будут осуществляться только через определенные уполномоченные банки.

Для этого в мирное время субъекты хозяйствования, исполняющие мобилизационное задание, будут открывать счета именно в этих банках.

Соответствующее положение содержит постановление правления Нацбанка "О внесении изменений в Положение о порядке осуществления безналичных расчетов в национальной денежной единице Украины в особый период" № 103, вступившее в силу 10 августа 2019 года, пишет Лига.

Определено, что в зависимости от уровня риска для банковской системы, масштаба угрозы, иных факторов определены три этапа функционирования особого периода:

1) банки в условиях первого этапа особого периода осуществляют расчеты через систему электронных платежей Нацбанка в порядке, установленном нормативно-правовым актом НБУ, регулирующим безналичные расчеты в Украине в национальной валюте;

2) Нацбанк в условиях второго этапа особого периода имеет право принять решение об ограничении, приостановлении осуществления безналичных расчетов в банках, зарегистрированных в местностях, в которых введено военное положение;

3) Национальный банк в условиях третьего этапа особого периода в случае введения военного положения на всей территории Украины принимает решение относительно осуществления безналичных расчетов только через определенные уполномоченные банки.

Национальный банк определяет перечень уполномоченных банков и ежегодно (или при необходимости) уточняет этот перечень. Уполномоченные банки в мирное время будут открывать текущие счета субъектам хозяйствования, имеющим мобилизационные задания для обеспечения их деятельности в особый период.

Для открытия счета субъект хозяйствования, который привлекается к выполнению мобилизационных заданий и не имеет счета в уполномоченном банке, должен подать:

заявление;

копию договора относительно выполнения мобилизационного задания;

копию должным образом зарегистрированного учредительного документа(для предприятий);

перечень лиц, имеющих право распоряжаться счетом (для предприятий).

Между уполномоченным банком и субъектом хозяйствования заключается в письменной форме договор банковского счета.

В условиях 3 этапа уполномоченные банки будут переводить средства в установленном НБУ порядке, при условии функционирования системы электронных платежей, а если система будет неисправна - перевод средств будет осуществляться на основании бумажного платежного поручения.

Плательщик оформляет такое платежное поручение не менее чем в четырех экземплярах с использованием технических средств или заполняет собственноручно. Экземпляр платежного поручения, который остается в уполномоченном банке, должен содержать подписи лиц, имеющих право распоряжаться счетом. Во время подписания платежного поручения не разрешены использование факсимиле, а также исправления.

Передача пакетов документов между уполномоченными банками будет осуществляться по специальной связи.

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