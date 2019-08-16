Председатель подготовительной депутатской группы в Раде Дмитрий Разумков выразил сомнения по поводу необходимости создания таких министерств как МинВОТ, упомянув инцидент, когда заместителя его руководителя Юрия Грымчака задержали на взятке. Об этом сообщает "24 канал".

Лидер "Слуги народа" Разумков прокомментировал таким образом обсуждения касаемо комитета по делам ветеранов. 15 августа заседание подготовительной депутатской группы в Раде началось с перерыва, так как представители "Евросолидарности" настаивали на необходимости пригласить в зал заседания представителей ветеранских организаций, чтобы выяснить их позиции и по управлению комитета по делам ветеранов.

В ответ Разумков предложил объявить перерыв и в течение нее встретиться с членами ветеранских организаций в другом кабинете парламента. Однако также он усомнился в необходимости существования многих комитетов.

"Вы же понимаете, мы можем создавать много комитетов. Мы можем создавать много министерств или других учреждений центральных органов власти. Но создание иногда не помогает. Ни ветеранам, ни временно оккупированным территориям", - сказал Дмитрий Разумков.

Он, вероятнее всего, намекнул на то, что существование комитета по делам ветеранов в Раде (который ввели по инициативе фракции БПП) и министерства по делам временно оккупированных территорий не нужны.

"Когда мы видим, что создают министерство, а после этого его руководители попадают на взятках в правоохранительные органы ... Так иногда мне кажется, что, может, не стоит создавать такие министерства, в которых будут работать такие люди", - сказал Разумков.

Напомним, "Страна" писала о том, как друг Луценко Грымчак стал фигурантом дела по избиению Чорновол и при чем тут русский ресторатор.

Кроме того, мы разбирались, чем известен замминистра Юрий Грымчак, пойманный на взятке.