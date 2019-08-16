В субботу, 17 августа, все левобережье Украины будет накрыто грозовыми дождями. В восточных регионах ожидаются местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер ожидается северо-западный (в восточной части - юго-восточный), 5-10 м / с.

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Температура ночью +9-14 градусов. Днем +18-23 (в Карпатах ночью +5-10, днем +11-16). На юге и востоке страны ночью прогнозируют +14-19 градусов, днем +24-28.

Ранее "Страна" писала о том, что под Мелитополем на видео сняли "смерч" из летающих муравьев.

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