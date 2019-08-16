Следователи из Государственного бюро расследований (ГБР) в пятницу, 16 августа, проводят обыски в Одесском облсовете и Измаильском горсовете, что в Одесской области.

В пресс-службе ГБР рассказали, что обыски проводят в рамках расследования уголовного производства о растрате бюджетных средств, выделенных на развитие Измаильского района.

По предварительной информации, на протяжении 2015-2019 годов Одесский облсовет выделял деньги на развитие Измаильского района, в том числе на капитальный ремонт дома культуры, дороги, детсада в Измаиле, детско-юношеской спортивной школы, здания аэровокзала "Аэропорт Измаил", а также на реконструкцию незавершенного строительства общеобразовательной школы.

Выделенные средства были потрачены не по назначению, так как указанные работы не проводились совсем или проводились частично. Кроме того, тендеры были подставными. Бюджетные средства перечислялись на счета компаний-нерезидентов Украины, которые могут быть связаны с руководством Одесского облсовета. Распоряжением и непосредственным контролем за проведением указанных работ занимались должностные лица Измаильского горсовета.

Уголовное производство открыто по ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой). Дело расследует Генпрокуратура.

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