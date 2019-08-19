На 19 августа НБУ установил официальный курс доллара 25,14 грн, что на 18 копеек ниже, чем в минувшую пятницу. В обменках доллар с утра покупают по 25,27 грн и продают по 25,35 грн. Межбанк откроется с 10:00. В пятницу он закрылся такими котировками: средняя покупка на межбанке составляла 25,16 грн, средняя продажа 25,19 грн. В банках доллар в среднем покупают за 25,05 грн и продают за 25,40 грн.

"Страна" следит за тем, что происходит с курсом доллара на межбанке, в банках и обменках. Материал обновляется в течение дня.

Курс доллара 19 августа

Курс НБУ сегодня - 25,14 грн, то есть доллар подешевел на 18 копеек по сравнению с 25,321651 грн/$1 на 16 августа

Торги на межбанке, которые влияют на курсы в банках и обменках, откроются в 10:00. В пятницу, 16 августа, он закрылся с котировками 25,16 грн (покупка) и 25,19 грн (продажа).

В обменках по состоянию на 08:30 средняя покупка 25,27 грн, средняя продажа - 25,35 грн.

Фото: minfin.com.ua

В банках курс доллара с утра такой: средняя покупка 25,05 грн, средняя продажа 25,40 грн. В разных банках курс немного отличается.

Что происходило с курсом на прошлой неделе

14 августа доллар на межбанке подорожал на 12 копеек. Немного прибавил доллар и на наличном рынке. В кассах банков доллар подорожал примерно на 10 копеек. 15 августа на межбанке доллар подорожал до 25,43 грн, но к концу торгов откатился до 25,15.

На 16 августа эксперты прогнозировали дальнейшее укрепление гривны. Если раньше говорили, что время дешевого доллара продлится до сентября, то сейчас сроки сезонной девальвации гривны сдвинули на октябрь. До конца года банкиры ожидают возвращение гривны к 26,5 за доллар с возможным ослаблением курса до 27,5 грн.